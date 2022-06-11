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Денис Шаповалов похвастался новой причёской

Денис Шаповалов похвастался новой причёской
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16-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов похвастался новой причёской в социальных сетях.

«Свежее», — подписал фото Шаповалов.

Фото: из личного архива Дениса Шаповалова

Фото: из личного архива Дениса Шаповалова

23-летний Шаповалов решился на изменения в имидже (ранее Денис отращивал волосы) в Штутгарте (Германия), где выступал на травяном турнире категории ATP-250. Четвёртый сеяный Шаповалов завершил выступление в первом же круге, проиграв немцу Оскару Отте со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Шаповалов – бывшая десятая ракетка мира, победитель одного турнира в одиночном разряде на уровне ATP, чемпион ATP Cup в составе сборной Канады. Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфинал прошлогоднего Уимблдона, в котором он проиграл будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу.

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