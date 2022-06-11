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«Два моих личных телохранителя». Перенёсший операцию Зверев показал забавное фото

«Два моих личных телохранителя». Перенёсший операцию Зверев показал забавное фото
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, получивший серьёзную травму на «Ролан Гаррос» — 2022, опубликовал милое фото со своими собаками в социальных сетях.

«Два моих личных телохранителя», — подписал фото Зверев.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.

Зверев экстренно вылетел на обследование в Германию, где стало известно, что у него порваны все три боковые связки. Александру тут же сделали операцию, она прошла успешно.

Вот это трагедия — Зверев покинул корт на костылях! А Надаль в 14-м финале «Ролан Гаррос» Вот это трагедия — Зверев покинул корт на костылях! А Надаль в 14-м финале «Ролан Гаррос»
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