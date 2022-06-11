Кирьос перед полуфиналом в Штутгарте признался, что считает Маррея своим лучшим другом

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем матче с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», британцем Энди Марреем в полуфинале травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

По пути в полуфинал пропустивший весь грунтовый сезон Кирьос обыграл чеха Иржи Легечку, грузина Николоза Басилашвили (5) и венгра Мартона Фучовича (Мартон снялся, проигрывая со счётом 6:7 (3:7), 0:3). Маррей, в свою очередь, оказался сильнее австралийца Кристофера О'Коннелла, казахстанца Александра Бублика (7) и первого сеяного, грека Стефаноса Циципаса.

«Энди – один из моих лучших друзей в туре и, безусловно, один из величайших игроков всех времён. Не могу дождаться встречи с ним. Я постараюсь помешать ему, потому что знаю, что он будет сосредоточен на 100%», — приводит слова Кирьоса We Love Tennis.