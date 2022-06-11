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Александрова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Кудерметову

Александрова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Кудерметову
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30-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Для россиянки данный полуфинал стал третьим в сезоне и первым победным.

В полуфинальном матче Александрова (7) уверенно обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (6) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Александрова шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Кудерметовой ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За титул Александрова сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь,1) – Шелби Роджерс (США).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
11 июня 2022, суббота. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Вероника Кудерметова
24
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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