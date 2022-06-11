Александрова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, уверенно обыграв Кудерметову

30-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Для россиянки данный полуфинал стал третьим в сезоне и первым победным.
В полуфинальном матче Александрова (7) уверенно обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (6) со счётом 6:3, 6:1. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Александрова шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Кудерметовой ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За титул Александрова сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь,1) – Шелби Роджерс (США).
Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.
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