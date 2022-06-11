Денис Шаповалов назвал своё любимое блюдо из русской кухни
Поделиться
16-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов назвал любимое блюдо из своего детства.
Ранее Шаповалов (4) завершил выступление на травяном турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия), в первом круге, проиграв немцу Оскару Отте со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
«Мама готовила очень вкусные блюда, много из традиционной русской кухни. Картофельное пюре с курицей в панировке – возможно, не совсем русское, но моё любимое блюдо в её исполнении! Что касается русской кухни, то были потрясающие пельмени», — приводит слова Шаповалова пресс-служба ATP.
Напомним, мама Шаповалова – Тесса Шаповалова — родом из Львова. Она финалистка зимнего чемпионата СССР по теннису 1990 года в одиночном разряде, была первым тренером Дениса.
Комментарии
- 11 июня 2022
-
14:28
-
14:10
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
12:51
-
12:34
-
12:07
-
10:10
-
09:31
-
04:57
- 10 июня 2022
-
23:37
-
23:03
-
21:48
-
20:54
-
20:16
-
19:04
-
19:00
-
18:07
-
18:05
-
17:52
-
16:52
-
16:08
-
15:40
-
15:30
-
14:22
-
13:35
-
13:19
-
12:21
-
11:25
-
11:12
-
10:33
-
10:28
-
10:10
-
10:00
Партнерский контент