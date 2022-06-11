Денис Шаповалов назвал своё любимое блюдо из русской кухни

16-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов назвал любимое блюдо из своего детства.

Ранее Шаповалов (4) завершил выступление на травяном турнире ATP-250 в Штутгарте (Германия), в первом круге, проиграв немцу Оскару Отте со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

«Мама готовила очень вкусные блюда, много из традиционной русской кухни. Картофельное пюре с курицей в панировке – возможно, не совсем русское, но моё любимое блюдо в её исполнении! Что касается русской кухни, то были потрясающие пельмени», — приводит слова Шаповалова пресс-служба ATP.

Напомним, мама Шаповалова – Тесса Шаповалова — родом из Львова. Она финалистка зимнего чемпионата СССР по теннису 1990 года в одиночном разряде, была первым тренером Дениса.