Даниил Медведев — о предстоящем матче с Маннарино: я готов страдать
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев забавно прокомментировал предстоящий матч с французом Адрианом Маннарино в полуфинале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
«Я готов страдать», — сказал Медведев в интервью на корте после победы в матче с белорусом Ильёй Ивашко. Напомним, Даниил обыграл Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
Полуфинальный поединок Медведева с Маннарино пройдёт сегодня, 11 июня, не ранее, чем в 17:00 мск.
Примечательно, что Маннарино ведёт у Медведева по личным встречам. Француз выиграл три матча из четырёх сыгранных (причём два на траве). Однако последняя победа Маннарино над Медведевым датируется ещё 2018 годом.
Комментарии
- 11 июня 2022
-
14:28
-
14:10
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
12:51
-
12:34
-
12:07
-
10:10
-
09:31
-
04:57
- 10 июня 2022
-
23:37
-
23:03
-
21:48
-
20:54
-
20:16
-
19:04
-
19:00
-
18:07
-
18:05
-
17:52
-
16:52
-
16:08
-
15:40
-
15:30
-
14:22
-
13:35
-
13:19
-
12:21
-
11:25
-
11:12
-
10:33
-
10:28
-
10:10
-
10:00
Партнерский контент