Даниил Медведев — о предстоящем матче с Маннарино: я готов страдать

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев забавно прокомментировал предстоящий матч с французом Адрианом Маннарино в полуфинале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«Я готов страдать», — сказал Медведев в интервью на корте после победы в матче с белорусом Ильёй Ивашко. Напомним, Даниил обыграл Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

Полуфинальный поединок Медведева с Маннарино пройдёт сегодня, 11 июня, не ранее, чем в 17:00 мск.

Примечательно, что Маннарино ведёт у Медведева по личным встречам. Француз выиграл три матча из четырёх сыгранных (причём два на траве). Однако последняя победа Маннарино над Медведевым датируется ещё 2018 годом.