Прошла жеребьёвка турнира в Лондоне, где сыграют Берреттини, Маррей, Вавринка и Рууд

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 13 по 19 июня.
Возглавил посев соревнований шестая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд. В первом круге он сыграет с представителем Великобритании Райаном Пенистоном (WC).
Второй номер посева у действующего чемпиона, итальянца Маттео Берреттини, первым соперником которого стал британец Даниэль Эванс. Примечательно, что во втором круге итальянца будет ждать победитель поединка Энди Маррей (Великобритания) – Лоренцо Сонего (Италия).
Также из интересных матчей первого раунда стоит отметить:
Стэн Вавринка (Швейцария) – Фрэнсис Тиафо (США)
Денис Шаповалов (Канада, 6) – Томми Пол (США)
Кэмерон Норри (Великобритания, 3) – Григор Димитров (Болгария)
Райлли Опелка (США, 8) – Алекс де Минор (Австралия)
Александр Бублик (Казахстан) – Лоренцо Музетти (Италия).
Напомним, решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) россияне и белорусы на соревнования в Великобритании, в том числе турнир в Лондоне, не допущены.
- 11 июня 2022
-
16:22
-
16:05
-
15:30
-
15:16
-
15:01
-
14:28
-
14:10
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
12:51
-
12:34
-
12:07
-
10:10
-
09:31
-
04:57
- 10 июня 2022
-
23:37
-
23:03
-
21:48
-
20:54
-
20:16
-
19:04
-
19:00
-
18:07
-
18:05
-
17:52
-
16:52
-
16:08
-
15:40
-
15:30
-
14:22
-
13:35
-
13:19
-
12:21
-
11:25