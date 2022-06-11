Прошла жеребьёвка турнира в Лондоне, где сыграют Берреттини, Маррей, Вавринка и Рууд

Прошла жеребьёвка травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), который пройдёт с 13 по 19 июня.

Возглавил посев соревнований шестая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд. В первом круге он сыграет с представителем Великобритании Райаном Пенистоном (WC).

Второй номер посева у действующего чемпиона, итальянца Маттео Берреттини, первым соперником которого стал британец Даниэль Эванс. Примечательно, что во втором круге итальянца будет ждать победитель поединка Энди Маррей (Великобритания) – Лоренцо Сонего (Италия).

Также из интересных матчей первого раунда стоит отметить:

Стэн Вавринка (Швейцария) – Фрэнсис Тиафо (США)

Денис Шаповалов (Канада, 6) – Томми Пол (США)

Кэмерон Норри (Великобритания, 3) – Григор Димитров (Болгария)

Райлли Опелка (США, 8) – Алекс де Минор (Австралия)

Александр Бублик (Казахстан) – Лоренцо Музетти (Италия).

Напомним, решением Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) россияне и белорусы на соревнования в Великобритании, в том числе турнир в Лондоне, не допущены.