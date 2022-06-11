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Арина Соболенко вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, где сразится с Александровой

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, где сразится с Александровой
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В полуфинальном матче посеянная первой Соболенко обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 7:6 (8:6), 6:0. Встреча продлилась 1 час 36 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Роджерс пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За титул 24-летняя Соболенко сразится с россиянкой Екатериной Александровой (7).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

Хертогенбосх (ж). 1/2 финала
11 июня 2022, суббота. 13:40 МСК
Арина Соболенко
6
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		0  
         
Шелби Роджерс
42
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
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