Фонд Федерера построил новую детскую площадку в Швейцарии. Роджер посетил открытие

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер посетил торжественное открытие детской спортивной площадки в швейцарском городе Эммен. Она была построена фондом Федерера в рамках программы по улучшению качества детского обучения в раннем возрасте.
Отмечается, что к 2025 году фонд теннисиста будет профессионально и финансово поддерживать 100 школ.
«В детстве я проводил много часов на природе после школы. Эти места предлагают своего рода ответ на основные потребности ребёнка», — прокомментировал важность инициативы Федерер.
Фото: фонд Роджера Федерера
Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года. Роджер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.
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