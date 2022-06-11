Кудерметова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) в парном разряде. В паре с бельгийкой Элисе Мертенс она обыграла японскую пару Эри Ходзуми / Макото Ниномия. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Кудерметова и Мертенс сделали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. Их соперницы один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из четырёх.
В финале турнира россиянка и бельгийка встретятся с Эллен Перес (Австралия) и Тамарой Зиданшек (Словения).
Отметим, что Кудерметова не сумела выйти в финал турнира в Хертогенбосхе в одиночном разряде. Там она уступила в двух сетах соотечественнице Екатерине Александровой.
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