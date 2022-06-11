Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

205-я ракетка мира ван Рейтховен вышел в финал турнира в Хертогенбосхе

205-я ракетка мира ван Рейтховен вышел в финал турнира в Хертогенбосхе
Комментарии

Представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен вышел в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Он в полуфинале турнира обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча закончилась со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. 205-я ракетка мира ван Рейтховен 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. Оже-Альяссим, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сделал 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В финале турнира ван Рейтховен сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция). Эта встреча также состоится сегодня, 11 июня.

Ван Рейтховен впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

Хертогенбосх (м). 1/2 финала
11 июня 2022, суббота. 15:35 МСК
Тим ван Рейтховен
205
Нидерланды
Тим ван Рейтховен
Т. ван Рейтховен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 7
3 		6 6 5
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022