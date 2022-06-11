205-я ракетка мира ван Рейтховен вышел в финал турнира в Хертогенбосхе

Представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен вышел в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Он в полуфинале турнира обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча закончилась со счётом 6:3, 1:6, 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. 205-я ракетка мира ван Рейтховен 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. Оже-Альяссим, занимающий девятое место в рейтинге ATP, сделал 16 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.



В финале турнира ван Рейтховен сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция). Эта встреча также состоится сегодня, 11 июня.

Ван Рейтховен впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.