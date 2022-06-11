Маррей вышел в финал турнира в Штутгарте, обыграв Кирьоса

Шотландский теннисист Энди Маррей вышел в финал травяного турнира в Штутгарте (Германия). В полуфинале он нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу в двух сетах. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Маррей, занимающий 68-е место в рейтинге ATP, девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. 78-я ракетка мира Кирьос сделал 10 эйсов, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



В финале турнира Маррей встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который только вернулся на корт после травмы. Призовой фонд соревнований в Штутгарте превышает € 690 тыс. Действующим победителем соревнований является хорват Марин Чилич.