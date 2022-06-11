Матч Маррея и Кирьоса прерывался из-за поведения австралийца

Матч полуфинала турнира в Штутгарте (Германия) Ник Кирьос (Австралия) — Энди Маррей (Шотландия) прерывался из-за скандального поведения австралийца. По ходу встречи рефери вынес несколько предупреждений в адрес теннисиста.



Первое устное предупреждение было вынесено за то, что Ник швырнул мяч со злости. Далее с него сняли очко за сломанную ракетку, а после этого сняли и гейм за нецензурные слова в адрес зрителей. После этого на корте появился супервайзер, игра была остановлена. Впрочем, довольно быстро она возобновилась.



Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Маррея. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. В финале турнира Маррей встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который только вернулся на корт после травмы.

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