Чесноков: Медведев прошёл сложного соперника. Даня был бы претендентом на титул Уимблдона

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в финал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Медведев в полуфинале травяного турнира обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.



«На турнире в Хертогенбосхе само покрытие достаточно кривоватое. Я играл там и не думаю, что сейчас что-то поменялось.



Сегодня был матч между двумя игроками, которые хорошо играют на траве. Маннарино сейчас занимает 70-ю строчку рейтинга, но, если бы все турниры проходили на траве, он был бы точно в топ-20. Француз играет с небольшим замахом, плоскими ударами, и его игра идеально подходит для игры на этом покрытии. Против него очень тяжело играть, сложный соперник.



То, что Даниил его прошёл, – это очень хороший фактор. Я не увидел такого, что после подачи был один удар и всё, нет, мы увидели розыгрыши, и на это приятно было смотреть. Медведев отлично сыграл на траве, и я бы назвал его претендентом на Уимблдон, если бы он там участвовал. Думаю, что Медведев закроет финал со счётом 2-0», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.