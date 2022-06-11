Кирьос обвинил болельщиков на турнире в Штутгарте в расизме

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на скандал, который произошёл во время матча 1/2 финала травяного турнира в Штутгарте (Германия). В матче с Энди Марреем австралийца оштрафовали на гейм за перепалку с болельщиками. Ник нецензурно выражался в адрес собравшихся на трибунах. По словам Кирьоса, они его провоцировали.



«Когда это закончится? Сносить расистские выпады от толпы! Я понимаю, что моё поведение никогда не было образцовым. Но слова вроде «Ты, маленькая чёрная овца, заткнись и играй» просто недопустимы. Когда я обратился к болельщикам, меня наказали. Всё пошло наперекосяк», — написал Кирьос в соцсетях.



Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Маррея. Теперь он сыграет в финале турнира с итальянцем Маттео Берреттини.

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