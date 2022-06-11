Медведев: в матче с Маннарино иногда думал, что ничего не могу сделать

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале российский теннисист обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.



«Адриан здорово играет. В некоторых геймах я думал: «О'кей, я здесь ничего не могу сделать». Мне нужно было продолжать играть в свой теннис. Иногда соперник был великолепен, иногда ошибался. Я же продолжал играть в теннис. Сегодня это сработало», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

В финале соревнований Медведев встретится с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном. Ранее 205-я ракетка мира сенсационно обыграл в полуфинале турнира канадца Феликса Оже-Альяссима.

Медведев во второй раз в карьере сыграет в финале травяного турнира.