Медведев: в матче с Маннарино иногда думал, что ничего не могу сделать
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале российский теннисист обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.
«Адриан здорово играет. В некоторых геймах я думал: «О'кей, я здесь ничего не могу сделать». Мне нужно было продолжать играть в свой теннис. Иногда соперник был великолепен, иногда ошибался. Я же продолжал играть в теннис. Сегодня это сработало», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.
В финале соревнований Медведев встретится с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном. Ранее 205-я ракетка мира сенсационно обыграл в полуфинале турнира канадца Феликса Оже-Альяссима.
Медведев во второй раз в карьере сыграет в финале травяного турнира.
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