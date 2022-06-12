Маррей: Кирьос во втором сете был выбит из колеи, он упростил мне задачу

Шотландский теннисист Энди Маррей высказался об очередном инциденте с австралийцем Ником Кирьосом. Они встретились в полуфинале турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). Кирьос после ругани в адрес болельщиков был оштрафован на гейм. В дальнейшем австралийский теннисист обвинил фанатов в расистских оскорблениях.



«Ник обладает потенциалом, чтобы быть одним из лучших игроков в мире. Тут нет вопросов. Но во втором сете он был сильно выбит из колеи. Это облегчило мне задачу. Рад, что мне удалось выйти в финал. У меня есть прекрасный шанс взять титул», — сказал после матча Маррей.

Матч закончился со счётом 7:6, 6:2. Теперь в финале Маррей встретится с итальянцем Маттео Берреттини. Это второй финал Маррея в нынешнем сезоне.