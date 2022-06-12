Маррей: Кирьос во втором сете был выбит из колеи, он упростил мне задачу
Поделиться
Шотландский теннисист Энди Маррей высказался об очередном инциденте с австралийцем Ником Кирьосом. Они встретились в полуфинале турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). Кирьос после ругани в адрес болельщиков был оштрафован на гейм. В дальнейшем австралийский теннисист обвинил фанатов в расистских оскорблениях.
«Ник обладает потенциалом, чтобы быть одним из лучших игроков в мире. Тут нет вопросов. Но во втором сете он был сильно выбит из колеи. Это облегчило мне задачу. Рад, что мне удалось выйти в финал. У меня есть прекрасный шанс взять титул», — сказал после матча Маррей.
Матч закончился со счётом 7:6, 6:2. Теперь в финале Маррей встретится с итальянцем Маттео Берреттини. Это второй финал Маррея в нынешнем сезоне.
Новость по темеМатч Маррея и Кирьоса прерывался из-за поведения австралийца
Комментарии
- 12 июня 2022
-
00:25
-
00:12
- 11 июня 2022
-
23:38
-
23:30
-
22:12
-
21:58
-
21:46
-
21:26
-
21:06
-
20:36
-
20:24
-
19:56
-
19:19
-
19:13
-
18:41
-
18:25
-
17:48
-
17:27
-
17:09
-
16:22
-
16:05
-
15:30
-
15:16
-
15:01
-
14:28
-
14:10
-
13:51
-
13:25
-
13:15
-
12:51
-
12:34
-
12:07
-
10:10
-
09:31
-
04:57
Партнерский контент