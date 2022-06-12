Медведев высказался о 205-й ракетке мира ван Рейтховене, с которым он сыграет в финале

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). За титул на турнире ATP-250 он поборется с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном. 205-я ракетка мира ван Рейтховен сенсационно обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале.



«Последний раз я видел его ещё в юниорах. Наверное, мы виделись, когда нам было по 18 лет. Он всегда хорошо играл на траве, поэтому я не удивлён его результатом. На подобном покрытии иногда происходят такие сенсации. Он является отличным игроком, поэтому я готовлюсь к серьёзной борьбе.



Был бы рад победить завтра, но всегда бывает тяжело. Я должен сыграть в свой лучший теннис. Каждый раз, когда выходишь в финал, думаешь о победе», — приводит слова второй ракетки мира пресс-служба ATP.

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