Роджер Федерер высказался о предстоящем возвращении в тур
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер ответил на вопрос о своём возвращении в тур.
«В конце августа мне сделали операцию, и люди спрашивают меня: «Как дела?» Мне всегда приходится отвечать, что для этого нужно еще немного времени. Мне просто нужно набраться терпения, я все время прогрессирую», — приводит слова Федерера Spox.
40-летний Роджер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу (13). Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.
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