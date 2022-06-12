Арина Соболенко — Екатерина Александрова: текстовая онлайн-трансляция финала Хертогенбосха

Сегодня, 12 июня, состоится финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Титул разыграют шестая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 30-й номер рейтинга россиянка Екатерина Александрова. Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-2. Соболенко выиграла на турнире в Шэньчжэне в 2019 году и в том же году в Санкт-Петербурге, Александрова была сильнее в четвертьфинале Кубка Кремля прошлой осенью, а также в финале турнира ITF в Шэньчжэне в 2017-м. Все эти встречи состоялись на харде.