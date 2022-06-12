Арина Соболенко прокомментировала выход в финал турнира в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в финал травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В полуфинальном матче посеянная первой Соболенко обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 7:6 (8:6), 6:0. Встреча продлилась 1 час 36 минут.
«Это был отличный матч, она сильно давила на меня и особенно хорошо играла в первом сете», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
За титул в Хертогенбосхе 24-летняя Соболенко сразится с россиянкой Екатериной Александровой (7). Поединок пройдёт сегодня, 12 июня. Начало — в 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Екатерина Александрова в финале турнира в Хертогенбосхе.
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