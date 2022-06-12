Роджер Федерер высоко оценил 14-й титул Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер высказался о победе испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции – 2022. Надаль стал 14-кратным чемпионом турнира, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда.
«Я не смотрел финал, но видел немного четвертьфинала перед сном.
В целом Рафа добился просто невероятных достижений. Рекорд Пита Сампраса, который я побил, составлял 14 «Шлемов». Теперь Рафа выиграл 14 только на «Ролан Гаррос». Это невероятно. Я за него очень рад.
Уже после 10-11-го титула я думал, что это невозможно. А он всё поднимает планку. Это гигантское достижение», — приводит слова Федерера Tennis Majors со ссылкой на Tages Anzieger.
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