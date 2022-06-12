Роджер Федерер ответил, планирует ли выступать в туре в 2023 году

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер ответил, планирует ли играть в 2023 году.

«Да, определённо. Как и где, я пока не знаю. Но это определённо сидит в моей голове.

В этом году я не планировал ничего, кроме Кубка Лэйвера и Базеля. После Базеля сезон всё равно завершится.

Для меня важно снова набрать форму, чтобы иметь возможность полноценно тренироваться. После этого можно выбирать, сколько турниров играть, какие турниры играть. Кубок Лэйвера – хорошее начало, там я не должен играть пять матчей за шесть дней.

В Базеле я должен буду иметь возможность это сделать. К этому мне нужно готовиться на тренировках. Мне самому интересно, что будет дальше. Но я полон надежд, я проделал большой путь. Я не очень далёк от нужной формы. Ближайшие три-четыре месяца будут невероятно важны», — приводит слова Федерера Tennis Majors со ссылкой на Tages Anzieger.