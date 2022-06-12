Ник Кирьос выпустил обращение к юным игрокам после расистского скандала в Штутгарте

Австралийский теннисист Ник Кирьос выступил с большим заявлением на фоне расистских высказываний в свой адрес на турнире в Штутгарте (Германия).

«Я спортсмен. Занимаюсь этим видом спорта с семи лет. Я не умею скрывать своих чувств, когда выхожу на корт. Да, я человек, и не всегда справляюсь со своими эмоциями. Меня перестало волновать то, что обо мне думают люди, их мнение о том, каким я должен быть. Я играю в теннис, чтобы показывать людям шоу. Даю почувствовать им что-то отличное от обычного тенниса.

Но чего я никогда не потерплю, это издевательств и оскорблений от зрителей в адрес спортсменов. Это происходило со мной в течение некоторого времени: от расистских оскорблений до полного неуважения. В течение многих лет я отмахивался от этого, особенно заметно это было в Индиан-Уэллсе, а вчера и в Штутгарте, это натолкнуло меня на мысль, что люди, похоже, считают это нормальным.

Мы играем ДЛЯ ВАС, независимо от того, кого вы поддерживаете. Вы можете думать, что ваши слова не имеют большого значения, но они могут повлиять на чью-то жизнь больше, чем вы думаете. Проснитесь. Не только в теннисе, но и в любом другом виде спорта. Юные спортсмены, цветные или нет, я надеюсь, что это послание будет услышано, хочу, чтобы вы никогда не испытывали отчуждения или растерянности от того, что сами выступаете на мировой арене», — написал Кирьос в своих социальных сетях.