Даниил Медведев — Тим ван Рейтховен: текстовая онлайн-трансляция финала Хертогенбосха

Сегодня, 12 июня, состоится финал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). За титул в нём сразятся чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев (1) и местный игрок, 205-я ракетка мира Тим ван Рейтховен (WC). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте после женского финала, где сойдутся россиянка Екатерина Александрова и белоруска Арина Соболенко.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Тим ван Рейтховен в финале турнира в Хертогенбосхе.
Ранее теннисисты не встречались друг с другом на уровне ATP. По ходу турнира в Хертогенбосхе Медведев обыграл француза Жиля Симона (Q), белоруса Илью Ивашко и француза Адриана Маннарино; Рейтховен – австралийца Мэттью Эбдена (Q), американца Тейлора Фритца (3), француза Юго Гастона и канадца Феликса Оже-Альяссима (2).
Отметим, что вне зависимости от исхода финала завтра, 13 июня, Медведев вернётся на первую строчку рейтинга ATP и с учётом отсутствия рейтинговых очков на Уимблдоне-2022 сохранит её как минимум до второй половины августа.
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