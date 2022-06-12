21-летний россиянин Александр Шевченко впервые в карьере выиграл челленджер

21-летний российский теннисист Александр Шевченко стал победителем грунтового челленджера в Братиславе (Словакия).
В финале соревнований Шевченко (237-й номер рейтинга ATP) обыграл представителя Италии Риккардо Бонадьо (232-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Шевченко восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету его соперника — два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Для Шевченко это первый титул на подобном уровне. Ранее он четырежды выигрывал соревнования ITF WTT.
По ходу соревнований в Братиславе Шевченко среди прочих обыграл соотечественника Андрея Кузнецова, австрийца Денниса Новака (6) и словака Норберта Гомбоша (3).
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