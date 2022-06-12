Турнир в Штутгарте отреагировал на проявление расизма с трибун по отношению к Нику Кирьосу

Организаторы травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия) выпустили пресс-релиз об инциденте в матче австралийца Ника Кирьоса с британцем Энди Марреем.

Ранее Кирьос заявил, что подвергся расистским выпадам со стороны болельщиков. «Я понимаю, что моё поведение никогда не было образцовым. Но слова вроде «Ты, маленькая чёрная овца, заткнись и играй» просто недопустим», — рассказал Ник.

«Турнир ATP в Штутгарте выступает за сохранение инклюзивной среды для всех игроков, сотрудников и посетителей, где дискриминация любого рода недопустима. Этого тезиса придерживаются все вовлечённые в турнир люди. Эти фундаментальные ценности важны для нас так же, как справедливость, терпимость и командный дух.

Таким образом, никакие дискриминационные действия со стороны зрителей недопустимы.

Мы выражаем наше сожаление Нику Кирьосу и его команде, любая дискриминация недопустима. В настоящее время ведётся расследование инцидента», — говорится в пресс-релизе.