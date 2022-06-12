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Рафаэль Надаль показал, как проводит отдых на Мальорке

Рафаэль Надаль показал, как проводит отдых на Мальорке
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях атмосферное фото с семейного отдыха.

36-летний Надаль в семейном кругу отдыхает на яхте близ Балеарских островов.

«Всем добрый день… Хорошего воскресенья. С семьёй и друзьями особенно», — подписал фото Надаль.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Ранее Надаль завоевал 14-й титул на Открытом чемпионате Франции – 2022, в финале разгромив норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Испанцу весь турнир приходилось играть на болеутоляющих уколах, так как у него обострилась хроническая травма стопы. Примет ли Рафаэль участие в грядущем Уимблдоне, на данный момент достоверно неизвестно, турнир пройдёт без начисления рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.

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