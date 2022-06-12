Тарпищев прокомментировал победу Александровой на турнире WTA-250 в Нидерландах

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил победу россиянки Екатерины Александровой на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале соревнований Александрова обыграла шестую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:0. Для россиянки этот титул второй в карьере и первый на траве.

«На траве у Александровой есть игра на задней линии. Чем сильнее мяч летит, тем ниже отскок. Она ровно провела матч, сыграла от первого до последнего очка. Главное было держать стабильность. Соболенко после первого сета потерялась, наделала много ошибок. Для Александровой это отличная победа, хороший эмоциональный заряд. Она будет стабильнее после неё», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».