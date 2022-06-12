Даниил Медведев неожиданно потерпел поражение от 205-й ракетки мира в финале Хертогенбосха

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел сенсационное поражение в финале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
В матче за титул первый номер посева Медведев крупно проиграл 205-й ракетке мира, представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену (WC) со счётом 4:6, 1:6. Отметим, что по ходу матча Даниил брал медицинский тайм-аут.
Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Медведев пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету ван Рейтховена — пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.
Несмотря на поражение, завтра, 13 июня, Медведев вернётся на первую строчку рейтинга ATP и с учётом отсутствия рейтинговых очков на Уимблдоне-2022 сохранит её как минимум до второй половины августа.
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