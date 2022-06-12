Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев неожиданно потерпел поражение от 205-й ракетки мира в финале Хертогенбосха

Даниил Медведев неожиданно потерпел поражение от 205-й ракетки мира в финале Хертогенбосха
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел сенсационное поражение в финале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В матче за титул первый номер посева Медведев крупно проиграл 205-й ракетке мира, представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену (WC) со счётом 4:6, 1:6. Отметим, что по ходу матча Даниил брал медицинский тайм-аут.

Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Медведев пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету ван Рейтховена — пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

Несмотря на поражение, завтра, 13 июня, Медведев вернётся на первую строчку рейтинга ATP и с учётом отсутствия рейтинговых очков на Уимблдоне-2022 сохранит её как минимум до второй половины августа.

Хертогенбосх (м). Финал
12 июня 2022, воскресенье. 15:40 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Тим ван Рейтховен
205
Нидерланды
Тим ван Рейтховен
Т. ван Рейтховен
Финал, проигранный с кровью. Медведев упустил титул на траве в матче с 205-й ракеткой мира Финал, проигранный с кровью. Медведев упустил титул на траве в матче с 205-й ракеткой мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022