Тим ван Рейтховен — самый низкорейтинговый теннисист, завоевавший титул в текущем сезоне
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25-летний представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен стал самым низкорейтинговым игроком в текущем сезоне, которому удалось завоевать титул на уровне ATP. Для Тима это первый трофей в карьере на таком уровне.
Ранее, в финале домашнего турнира в Хертогенбосхе ван Рейтховен сенсационно разгромил вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:1.
До этой недели в активе Тима не было ни одной победы в матчах на уровне ATP. Он является 205-й ракеткой мира. При этом на домашнем корте ван Рейтховен обыграл сразу двух соперников из топ-10 – Медведева и девятую ракетку мира канадца Феликса Оже Альяссима.
Благодаря титулу ван Рейтховен ориентировочно поднимется на 106-ю или 107-ю строчку мирового рейтинга.
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