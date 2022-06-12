Тим ван Рейтховен — самый низкорейтинговый теннисист, завоевавший титул в текущем сезоне

25-летний представитель Нидерландов Тим ван Рейтховен стал самым низкорейтинговым игроком в текущем сезоне, которому удалось завоевать титул на уровне ATP. Для Тима это первый трофей в карьере на таком уровне.

Ранее, в финале домашнего турнира в Хертогенбосхе ван Рейтховен сенсационно разгромил вторую ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:1.

До этой недели в активе Тима не было ни одной победы в матчах на уровне ATP. Он является 205-й ракеткой мира. При этом на домашнем корте ван Рейтховен обыграл сразу двух соперников из топ-10 – Медведева и девятую ракетку мира канадца Феликса Оже Альяссима.

Благодаря титулу ван Рейтховен ориентировочно поднимется на 106-ю или 107-ю строчку мирового рейтинга.