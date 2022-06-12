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Ольховский о финале в Нидерландах: турниры ещё будут. Завтра Медведев станет номером один

Ольховский о финале в Нидерландах: турниры ещё будут. Завтра Медведев станет номером один
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал неожиданное поражение россиянина Даниила Медведева в финале турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Данил крупно проиграл 205-й ракетке мира, представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену (WC) со счётом 4:6, 1:6.

«Медведев показал не самый лучший теннис. В то же время голландец очень уверенно сыграл. Нельзя сказать, что это был матч жизни, это был лучший матч в теннисной карьере Тима ван Рейтховена. Он обыграл номера два, который завтра станет номером один в мире. Это великолепный результат. Даня, к сожалению, не показал лучшую игру сегодня. Мы не знаем всех нюансов. Может, плохо себя чувствовал, сложно судить со стороны. Хотелось бы поздравить Даню с номером один завтрашнего дня. Турниры ещё будут! Надеюсь, с хорошими результатами», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финал, проигранный с кровью. Медведев упустил титул на траве в матче с 205-й ракеткой мира Финал, проигранный с кровью. Медведев упустил титул на траве в матче с 205-й ракеткой мира
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