В ФТР прокомментировали сенсационное поражение Медведева в финале в Нидерландах

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал неожиданное поражение россиянина Даниила Медведева в финале травяного турнира серии ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«Я бы стал оценивать не то, что Даниил проиграл. Это не имеет смысла комментировать, потому что это был не день Медведева. У него не получалось ничего. Но теннис тем и прекрасен, что в нём нечасто, но случаются такие волшебные истории, как с голландцем. Он получил уайлд-кард. Играл, по сути, первый раз в жизни на таком уровне. Одержал столько побед подряд. Именно это одна из тех особенностей, за которую мы любим теннис.

Состояние здоровья Медведева? У всех всё бывает. Разбирать игру Даниила есть кому. У него есть своя команда, свой коллектив. Это не дело людей вокруг. Точно не имеет никакого смысла, некорректно обсуждать всем вокруг, что ему нужно, а что нет», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.