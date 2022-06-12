Хаддад-Майя обыграла Риске в финале турнира в Ноттингеме

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя стала победительницей травяного турнира, который проходил в Ноттингеме (Великобритания). В финале соревнований она обыграла американку Элисон Риске.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.
48-я ракетка мира Хаддад-Майя два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 16. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
Призовой фонд соревнований составлял почти $ 240 тыс. Предыдущей победительницей турнира была британка Йоханна Конта. В 2021 году в финале она обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:1.
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