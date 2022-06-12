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Хаддад-Майя обыграла Риске в финале турнира в Ноттингеме

Хаддад-Майя обыграла Риске в финале турнира в Ноттингеме
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя стала победительницей травяного турнира, который проходил в Ноттингеме (Великобритания). В финале соревнований она обыграла американку Элисон Риске.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут.

48-я ракетка мира Хаддад-Майя два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 16. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Призовой фонд соревнований составлял почти $ 240 тыс. Предыдущей победительницей турнира была британка Йоханна Конта. В 2021 году в финале она обыграла китаянку Чжан Шуай со счётом 6:2, 6:1.

Ноттингем. Финал
12 июня 2022, воскресенье. 15:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
48
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Элисон Риске
40
США
Элисон Риске
Э. Риске
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