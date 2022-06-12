Тарпищев — о сенсационном поражении Медведева: никакой трагедии нет, всё в рабочем режиме

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Вторая ракетка мира Медведев неожиданно уступил представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6.
«Нормально, отлично реагирую на это поражение Дани! Это тренировочный турнир. Он наигрывается в соревнованиях. Играет достаточно хорошо. Соперник превосходил в подаче в большей степени, а ещё в мощи и приёме. Два этих элемента на траве существенны. Всё в рабочем режиме, все идёт так, как планируется. Поэтому трагедии никакой нет.
Кровотечение у Медведева? Ну а что. Это нормально. Перепад давления, очевидно, был. Влажность большая. На это обращать внимания не стоит, ничего страшного», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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