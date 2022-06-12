Берреттини обыграл Маррея в финале турнира в Штутгарте

В Штутгарте завершился финальный матч турнира ATP-250 на траве. В финале встречались шотландец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6 в пользу Берреттини.



Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. 68-я ракетка мира Маррей семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге, выполнил 19 эйсов, сделал три двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из 10.



Отметим, что Берреттини впервые участвовал в турнирах после травмы. Что касается Маррея, то он во второй раз в нынешнем сезоне дошёл до финала турнира ATP.



Призовой фонд соревнований в Штутгарте составлял € 692 тыс.