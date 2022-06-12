Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини обыграл Маррея в финале турнира в Штутгарте

Берреттини обыграл Маррея в финале турнира в Штутгарте
Комментарии

В Штутгарте завершился финальный матч турнира ATP-250 на траве. В финале встречались шотландец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини. Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6 в пользу Берреттини.

Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. 68-я ракетка мира Маррей семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге, выполнил 19 эйсов, сделал три двойные ошибки и использовал три брейк-пойнта из 10.

Отметим, что Берреттини впервые участвовал в турнирах после травмы. Что касается Маррея, то он во второй раз в нынешнем сезоне дошёл до финала турнира ATP.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составлял € 692 тыс.

Штутгарт. Финал
12 июня 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Энди Маррей
68
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 3
6 		5 6
         
Маттео Берреттини
10
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022