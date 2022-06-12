«Удивительный матч!» Медведев прокомментировал сенсационное поражение ван Рейтховену

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года и вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал сенсационное поражение 205-му номеру рейтинга голландцу Тиму ван Рейтховену в финале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Напомним, Медведев уступил ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.

«Невероятная неделя. Ты уничтожил вторую ракетку мира по итогам двух сетов в финале, думаю, это приятное чувство. Удивительный матч! Продолжай в том же духе. Я помню тебя ещё по юниорам, и у тебя есть талант. Тебе нужны такие матчи и такие турниры. Поздравляю тебя и твою команду», – приводит слова Медведева ATP Tour.