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«Удивительный матч!» Медведев прокомментировал сенсационное поражение ван Рейтховену

«Удивительный матч!» Медведев прокомментировал сенсационное поражение ван Рейтховену
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Победитель Открытого чемпионата США 2021 года и вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал сенсационное поражение 205-му номеру рейтинга голландцу Тиму ван Рейтховену в финале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Напомним, Медведев уступил ван Рейтховену со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.

«Невероятная неделя. Ты уничтожил вторую ракетку мира по итогам двух сетов в финале, думаю, это приятное чувство. Удивительный матч! Продолжай в том же духе. Я помню тебя ещё по юниорам, и у тебя есть талант. Тебе нужны такие матчи и такие турниры. Поздравляю тебя и твою команду», – приводит слова Медведева ATP Tour.

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