Ван Рейтховен — о победе над Медведевым: это кажется сном

205-й номер мирового рейтинга ATP голландский теннисист Тим ван Рейтховен прокомментировал сенсационную победу над триумфатором Открытого чемпионата США 2021 года и второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым, в финале травяного турнира серии ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Напомним, голландец победил со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.

«Это нечто новое для меня, и к этому нужно привыкнуть. Прошедшая неделя кажется сном. Хочется поблагодарить мою команду за то, что оставалась сдержанной на протяжении турнира, делала то же, что и всегда, и не преувеличивала происходящее. Хотел бы поблагодарить и болельщиков. Ваша поддержка была невероятной», – приводит слова спортсмена ATP Tour.

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