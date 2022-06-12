Маррей: Берреттини заслужил победу сегодня

Шотландский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в финале турнира в Штутгарте (Германия). В финале он уступил итальянцу Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 3:6.



«Эта неделя получилась невероятной, я получил настоящее удовольствие. Хочу поздравить Маттео и его команду. Они провели фантастическую неделю.



Он только вернулся после операции. Это никогда не бывает легко. Он играл очень хорошо, заслужил победу. Также хочу сказать спасибо моей команде. Извиняюсь, что не смог сегодня победить. Но я вижу, что здорово прогрессировал в последние недели. Я чувствую себя намного лучше. Надеюсь, что моё тело сможет выдерживать нагрузки и дальше», — сказал Маррей после матча.

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