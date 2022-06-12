Александрова назвала ключевой фактор победы в финале турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Екатерина Александрова, ставшая чемпионкой турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), заявила, что приём подачи стал решающим фактором в финале. В матче за титул она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:0. Российская теннисистка впервые выиграла турнир на траве.

«Я ранее уже проигрывала Арине. Она великолепно бьёт, у неё суперподача. А на траве всё это становится просто убийственным фактором. Но я нашла ритм, сумела хорошо принимать, из-за этого получались розыгрыши. Ключом к победе стал приём её подачи.



Теперь я отправляюсь в Берлин. Возможно, отпраздную в аэропорту, когда прилетим. Может, найду немного времени. Эта неделя была невероятной», — цитирует Александрову пресс-служба WTA.