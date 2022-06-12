Маррей: пока не знаю, насколько серьёзное повреждение получил в Штутгарте

Шотландский теннисист Энди Маррей, уступивший в финале турнира в Штутгарте (Германия) итальянцу Маттео Берреттини, признался, что пока не знает степень серьёзности собственного повреждения. По ходу матча, закончившегося победой Берреттини со счётом 6:4, 5:7, 6:3, Маррей дважды обратился за помощью к врачу. Ранее шотландец долго восстанавливался после операции на бедре.
«Я не знаю степень серьёзности повреждения. Нужно внимательно исследовать произошедшее. Надеюсь, что всё будет в порядке.
У меня была небольшая боль в животе. Такого раньше не было. Я не смогу ничего сказать до тех пор, пока врачи всё внимательно не проверят. Поэтому пока сложно говорить о том, что будет в ближайшие недели. Я давно так много не играл. Я провёл девять матчей за 14 дней. Наверное, при таких нагрузках испытывать болевые ощущения вполне естественно», — цитирует Маррея Gulf Today.
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