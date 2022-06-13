Стаббс: невероятно, что с такими проблемами с ногой Надаль выиграл «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением о проблемах испанца Рафаэля Надаля с ногой. Ранее 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» признался, что на «Ролан Гаррос» играл, делая обезболивающие инъекции в ступню.



«Я знала, что у него будут проблемы с ногой. Ранее он сказал, что поедет со своим врачом на «Ролан Гаррос». Я понимала, что именно его ждёт. Знала, что он будет постоянно колоть свою ногу обезболом. Ему надо было использовать максимум лекарств, чтобы он мог бегать по корту.



То, что он в такой ситуации смог выиграть турнир, невероятно. Он фактически выключил свою ногу. Когда используешь анестезию, фактически не контролируешь свою ногу. В такой ситуации есть опасность травмы. Он мог легко сломать лодыжку, даже не подозревая, ведь он ничего не чувствовал. Повторю вновь, это невероятно», — цитирует Стаббс TennisWorldUSA.

Новость по теме Дядя Надаля заявил, что Рафаэль сыграет на Уимблдоне-2022