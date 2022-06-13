Стаббс: невероятно, что с такими проблемами с ногой Надаль выиграл «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс поделилась мнением о проблемах испанца Рафаэля Надаля с ногой. Ранее 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» признался, что на «Ролан Гаррос» играл, делая обезболивающие инъекции в ступню.
«Я знала, что у него будут проблемы с ногой. Ранее он сказал, что поедет со своим врачом на «Ролан Гаррос». Я понимала, что именно его ждёт. Знала, что он будет постоянно колоть свою ногу обезболом. Ему надо было использовать максимум лекарств, чтобы он мог бегать по корту.
То, что он в такой ситуации смог выиграть турнир, невероятно. Он фактически выключил свою ногу. Когда используешь анестезию, фактически не контролируешь свою ногу. В такой ситуации есть опасность травмы. Он мог легко сломать лодыжку, даже не подозревая, ведь он ничего не чувствовал. Повторю вновь, это невероятно», — цитирует Стаббс TennisWorldUSA.
- 13 июня 2022
-
00:13
- 12 июня 2022
-
22:51
-
21:48
-
21:03
-
20:35
-
20:07
-
19:28
-
19:18
-
18:57
-
18:25
-
17:57
-
17:46
-
17:29
-
17:27
-
17:19
-
17:12
-
17:03
-
16:58
-
16:50
-
16:43
-
16:35
-
16:29
-
16:12
-
16:01
-
15:48
-
15:07
-
14:25
-
14:17
-
12:39
-
11:00
-
10:28
-
10:21
-
09:55
-
09:43
-
02:59