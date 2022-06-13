Маррей впервые после возвращения в Тур поднимется в топ-50 рейтинга

Шотландский теннисист Энди Маррей возвращается в топ-50 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге он будет занимать 47-е место. В топ-50 шотландец попадёт впервые с 2019 года, когда он перенёс операцию на бедре.

Накануне, 12 июня, Маррей уступил в финале травяного турнира в Штутгарте (Германия). В финале он потерпел поражение в матче с итальянцем Маттео Берреттини, который сам выступил на первом турнире после операции.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:3, Маррей дважды обратился за помощью к врачу. Ранее шотландец долго восстанавливался после операции на бедре.



После матча Маррей признался, что испытывал дискомфорт. При этом шотландец затруднился сказать, насколько серьёзно его повреждение. Он отметил, что впервые за долгое время провёл столько матчей подряд. Вероятно, дискомфорт связан с перегрузками.