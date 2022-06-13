Екатерина Александрова и Арина Соболенко поднялись в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова, выигравшая турнир в Хертогенбосхе, поднялась с 30-го места на 27-е. Белоруска Арина Соболенко, проигравшая Александровой в финале, вышла на пятую строчку, опередив гречанку Марию Саккари.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 13 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.

3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245.

4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4150.

5 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 4145.

6 (5). Мария Саккари (Греция) — 4075.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678.

8 (8). Джессика Пегула (США) — 3255.

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3255.

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2765…

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2000…

27 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1751…

29 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 1650.

Рафаэль Надаль передвигается на костылях: