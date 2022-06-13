Екатерина Александрова опубликовала пост после победы над Соболенко в финале Хертогенбосха

Российская теннисистка Екатерина Александрова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 12 июня, Александрова одержала победу в финале травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Её соперницей была представительница Беларуси Арина Соболенко. Россиянка победила Соболенко со счётом 7:5, 6:0.

«Это была незабываемая неделя, спасибо», — написала Александрова и тегнула аккаунт турнира.

Напомним, Александрова и Соболенко поднялись в рейтинге WTA. Россиянка стала 27-й, белоруска — пятой.

Рейтинг WTA. 13 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8631 очко.

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511.

3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4245.

4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4150.

5 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 4145…

27 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1751.

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