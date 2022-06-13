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Каролина Возняцки показала фото своей дочки, которой исполнился один год

Каролина Возняцки показала фото своей дочки, которой исполнился один год
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Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки выложила свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке изображена дочь спортсменки по имени Оливия, которой 11 июня исполнился один год. Муж спортсменки и отец девочки — бывший игрок НБА Дэвид Ли.

«Нашей малышке один год! Она любит торты так же, как её мама», — подписала фотографию Возняцки.

Фото: из личного архива каролины возняцки

31-летняя Каролина Возняцки завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. 6 апреля теннисистка выиграла свой прощальный матч с другой бывшей первой ракеткой мира, трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» немкой Анжеликой Кербер.

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