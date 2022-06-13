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Тим ван Рейтховен, победивший Медведева в финале Хертогенбоса, обратился к Даниилу

Тим ван Рейтховен, победивший Медведева в финале Хертогенбоса, обратился к Даниилу
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Голландский теннисист Тим ван Рейтховен, который вчера 12 ноября, сенсационно обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосхе, обратился к поверженному сопернику. Напомним, Медведев потерпел поражение со счётом 4:6, 1:6.

«Я хотел бы выразить огромное уважение Даниилу. Ты отличный игрок, я часто смотрел по ТВ, как ты играешь, а теперь ты сыграл со мной — это уже мечта.

Было потрясающе сыграть с тобой, и для меня большая честь вместе выйти с тобой на корт. Ты наверняка выиграешь ещё много титулов», — приводит слова голландца пресс-служба ATP.

Напомним, сегодня, 13 июня, Даниил Медведев вернул себе статус первой ракетки мира.

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