Шамиль Тарпищев обратился к Даниилу Медведеву, который снова стал первой ракеткой мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев обратился к Даниилу Медведеву, который сегодня, 13 июня, вернулся на первое место в рейтинге ATP. Ранее в этом году Медведев уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель.

Тарпищев поздравил россиянина с выходом на первую строчку.

«Я от всего сердца поздравляю Даниила! Он уже легендарный теннисист, Даниил — один из наших мушкетёров, которые становились первыми в мире! Он сделал столько чудес уже со своим теннисом, что можно говорить только самое лучшее, самые большие похвалы. И это можно делать, потому что Даня — очень хороший человек.

Его матчи с Джоковичем войдут в историю мирового тенниса, особенно победная игра на US Open. Факт в том, что Даниил внутри игрок, творец, он все свои внутренние качества применяет в теннисе. Он выжимает всё из себя на корте, это дорогого стоит, а какой он хороший парень», — приводит его слова «РИА Новости Спорт».

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