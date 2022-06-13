Ольховский: Медведев до августа точно будет оставаться первой ракеткой мира

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP.
«Тут два варианта. Либо самому всё выигрывать, либо чтобы соперники не набирали очки. Дело в том, о каких сроках мы говорим. Следующие две недели идут травяные турниры. Очков немного, никто не догонит. Основной конкурент Джокович не играет. Уимблдон без очков.
Июль: тоже немного очков. Непонятно, будет ли играть Зверев, восстановится ли. Джокович маленькие турниры играть не будет. То есть следующие реально крупные турниры начинаются в августе. Поэтому до августа Даниил точно будет оставаться первой ракеткой мира», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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