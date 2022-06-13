Роджер Федерер опустился на самое низкое место в рейтинге ATP с 2000 года
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер потерял сразу 18 мест в обновлённой версии рейтинга ATP и опустился на 68-ю строчку. Это наихудший показатель Федерера с июня 2000 года, когда Роджер вошёл в топ-50 и больше не выпадал из него. Ему тогда было 18 лет.
40-летний Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу (13). Ранее швейцарский теннисист подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также Роджер сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.
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